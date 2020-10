"Es bueno no tenerlos, para mí": Zack Greinke prefiere jugar sin aficionados

ESTADOS UNIDOS - Jugar con o sin público no ha desviado la sintonía con sus apariciones para el competitivo abridor de los Astros de Houston, Zack Greinke, pues aseguró que el visualiza cada encuentro de la misma manera, sin que la ausencia de los seguidores de la MLB por la pandemia del Covid-19 le afecte de algún modo.

"Realmente no noto a los fanáticos cuando se desarrolla el juego, pero calentar y practicar antes de los juegos, quiero decir, para mí es bueno no tener fanáticos en las gradas. A la mayoría de la gente le gusta. Cuando empieza el juego, me da lo mismo", declaró.

Ante su cuestionamiento por la cual fue la razón para tener esa perspectiva de la actual realidad dentro del beisbol, Greinke no ocultó su personalidad demasiado especial y poco tolerante ante su sentir cuando esta rodeado de los fanáticos, algo que a el no le gusta tenerlos cerca, por eso aseguró que el se siente mejor sin que estén presentes.

"Porque entonces no hay nadie allí para hablar contigo y pedirte autógrafos y querer fotos y todo eso. No me gusta hacer esas cosas. Es bueno no tenerlos, para mí. La mayoría a la gente le gusta. A mí no me gusta", afirmó.