"Es algo aterrador": Describe pelotero de Yankees al enterarse de su positivo por Covid-19

ESTADOS UNIDOS – Fue algo abrumador y desconcertante el enterarse de su positivo por Covid-19, pero afortunadamente el pelotero de los Yanquis de Nueva York, DJ LeMahieu, puro superar exitosamente la enfermedad al grado de que volvió a incorporarse a los campos de entrenamiento para seguir alistándose para el comienzo de la temporada 2020.

Para LeMahieu fue algo inexplicable de describir la sensación que sintió al enterarse que sus resultados habían arrojado positivo, pues de inmediato el miedo lo invadió al saber que se había enfermado de un virus, del cual por el momento no existe una cura exacta que pueda contrarrestarlo.

"Fue sorprendente e impactante. Definitivamente es algo aterrador cuando tienes algo para lo que no hay cura. Realmente no tuve ningún síntoma, estaba muy sorprendido de haber dado positivo. Tuve la suerte de no estar en contacto con casi nadie cuando recibí la noticia. Realmente no hice mucho, simplemente salí positivo y me resguardé hasta volver a dar las pruebas negativas y volver aquí lo antes posible”, añadió.