Error de dedo de Salcedo al despedir a Kobe Bryant le cuesta burlas

MONTERREY, Nuevo León.- El fallecimiento de Kobe Bryant sigue generando ecos en el mundo del deporte y en esta ocasión el defensor mexicano, Carlos Salcedo, fue quién tuvo unas palabras para el exjugador de los Lakers, a través de su cuenta de Twitter, solo que cometió un pequeño error ya que en vez de colocar el apodo de Bryant que era “Black Mamba” puso “Black Mamaba”.

Salcedo realizó la publicación en cuestión el mismo día que se dio a conocer el trágico fallecimiento del exbasquetbolista, donde el defensor de Tigres posteó una foto y la frase “En shock y consternado por la noticia de KB24, Hasta pronto leyenda”. Acompañando la publicación del hashtag mencionado.

Los usuarios en redes no pasaron por alto el error del jugador y comenzaron el trolleo en Twitter, “Es Black Mamba no Mamaba, hasta eso no puedes hacer bien, Solamente porque eres futbolista no significa que eres inteligente, Te sale lo naco hasta en el autocorrector” fueron algunas de las respuestas que recibió Salcedo.

Carlos Salcedo pertenece actualmente a la plantilla de los Tigres, aunque en los últimos meses, el jugador ha recibido abucheos por parte de la afición de los felinos, lo cual pone en duda su continuidad en el equipo dirigido por Ricardo Ferretti.