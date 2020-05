Erick Dickerson, exjugador estrella de Rams, lanza duras criticas contra el nuevo uniforme del equipo

ESTADOS UNIDOS – Mala cara les hizo el exjugador de la NFL, Erick Dickerson, a los nuevos uniformes de los Rams de Los Ángeles, los cuales se revelaron este miércoles, pues afirmó que no les gustó para nada, a pesar de que debutó y pasó los mejores años de su carrera con dicho equipo.

Dickerson, quien fue un legendario corredor en la mejor liga de futbol americano impuso varios records en su estadía en la NFL, en su año de novato impuso el record de más yardas recorridas por tierra con un total de 1808 y también cuenta con la marca de más yardas corridas por tierra en una temporada al registrar 2105 en 1984.

Durante una entrevista que se le realizó este miércoles criticó fuertemente las nuevas modificaciones que se les hicieron al nuevo atuendo de la escuadra y destacó que el cambio del logotipo fue de las cosas que no le agradó del todo.

Los cuernos que se perciben en el casco los describió como “dos bananas” y siguió estudiando meticulosamente toda la vestimenta para ir haciendo su crítica en ámbitos generales y destacó que pese a que el equipo quiso innovarse, no pudieron hacer que el uniforme reflejara la característica de fortaleza del equipo y que los hizo ver “blandos”.

"Es fútbol americano. No tiene nada que ver con surfing. No tiene nada que ver con las olas. Es fútbol americano. Es un deporte de hombres", dijo Dickerson en la entrevista. "Y para mí, simplemente se ve blando. No luce como de fútbol americano. No luce duro", afirmó.