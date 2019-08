"Era imposible decir que no tres veces al Real Madrid": Mourinho

En 2010, José Mourinho llegó al banquillo del Real Madrid, tras un cierre espectacular con el Inter de Milán, donde se despidió tras ganar la Champions League esa temporada.

Sin embargo, en el documental ‘Making Of’ de DAZN, el entrenador portugués revela que fue muy difícil despedirse de sus dirigidos en aquellos momentos de júbilo, asegurando que aun conserva buenos amigos de aquella plantilla.

"Esas cosas duran para siempre y ese equipo (Inter) fue muy especial. Casi no quería estar con ellos (tras ganar Champions League), recuerdo perfectamente que ni siquiera fui al vestuario porque tenía la sensación de que iba a perder el control emocional, así que huí de esas emociones.

"(...) Intenté no despedirme de nadie de una manera más afectuosa. Eso es, los echo de menos, el tiempo no da marcha atrás, no podemos volver a esto, pero los amigos son para siempre y así los veo", expresó.

Por otro lado, señaló que en dos ocasiones previas, se negó a emigrar a Madrid, por lo que no pudo rechazarlos una tercera vez.

"La razón por la que cuando acabó el partido no volví a Milán es porque creo que, si hubiera vuelto a Milán, no me habría ido al Real Madrid. Había tomado la decisión, el contrato no estaba firmado, pero había tomado la decisión. No había ido en dos ocasiones y era la tercera oportunidad, decirle no al Madrid una vez es difícil, dos es muy difícil y tres es imposible", comentó.