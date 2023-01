¡Era fake! Copa con la que celebró Messi y con la que logró foto con más likes en Instagram era falsa

BUENOS AIRES, Argentina-. Lionel Messi entró a la historia no solo por convertirse en campeón del mundo con la Selección de Argentina en el pasado Mundial Qatar 2022, sino también por romper el récord de la foto con más likes en Instagram.

Sin embargo, la famosa foto de Lionel Messi con la Copa del Mundo, que superó los 74 millones de "me gusta" en menos de tres semanas, no es del todo real, pues el trofeo era falso, es decir, no era el original.

De acuerdo con el país, la copa que Messi levantó tras consagrarse campeón del mundo con Argentina era una réplica artesanal, la cual pasó de las gradas del Estadio Icónico de Lusail hasta la cancha y las manos de la 'Pulga'.

El momento exacto donde Messi se entera de la copa falsa pic.twitter.com/zxTVjRObYA — Davo Out Of Context (@OOCDavoo) January 3, 2023

Fue Ángel Di María, otra de las figuras de la Selección de Argentina, quien avisó a su compañero que esa copa no era la que había levantado minutos antes, misma que fue entregada por Gianni Infantino en la ceremonia de premiación.

Los detalles de la Copa fake que ayudó a Messi a romper récord de más likes en Instagram

La pareja propietaria de la copa falsa que ayudó a Messi a romper el récord de más likes en una publicación de Instagram contó algunos detalles del trofeo, mismo que tardó hasta seis meses en elaborarse.

"Antes del Mundial contactamos a gente que se dedica a hacer copas y tardó seis meses en fabricarla. Tiene el peso de la original, está hecha con resina y cuarzo en el interior y bañada con una pintura símil oro. Hay algunos detalles, marcas y relieves que no son similares, pero la diferencia es mínima", platicó Paula Zuzulich.