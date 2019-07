Era 'Perro Aguayo' el corazón de la lucha

GUADALAJARA, Jalisco.-Si la lucha tuviera cuerpo, el Perro Aguayo hubiera el corazón, ese mismo que fue dejando de latir poco a poco desde la partida de su hijo Pedrito.

Familiares, amigos, ex compañeros y rivales en el cuadrilátero velaron a Pedro Aguayo Damián, antes de que su cuerpo sea cremado este mediodía en el Parque Funeral Colonias, en Guadalajara.

Pedro Aguayo Damián falleció el miércoles a la edad de 73 años a causa de un infarto.



Si la lucha libre tuviera una anatomía, el Perro Aguayo era el corazón porque siempre entregó el corazón en todas sus batallas, a pesar de las brutales golpizas que recibía siempre sacaba fuerzas de donde fuera, de la misma gente, se entregaba así fuera una arena pequeña o una grande", afirmó el luchador Kahn, familiar del "Can de Nochistlán".



"Fue el golpe más fuerte, ya no se sobrepuso y a raíz del deceso de Pedrito ya no quiso tener vida pública, para él ya no existía, ya no quería homenajes, le afectó mucho la muerte de Pedrito y de ahí ya no se pudo levantar, la misma tristeza definitivamente lo hizo partir".



José Luis Barajas, "El Faraón", quien le quitó el título mundial de peso medio y lo rapó, fue de los primeros en llegar la Funeraria Gayosso y dijo que tener de rival al "Perro" le ayudó a escalonar y llegar a ser un estelar en la Arena México.



"No hay quien tenga las agallas y la personalidad del "Perro", habrá algunos imitadores por ahí, pero no le llegan ni a la punta de la bota, veo las luchas y jamás tendrán el carisma y el atractivo del "Perro", no les veo que tengo patas para gallo, la verdad", comentó Barajas Fernández.



En la recinto también estuvo Arturo Macías, dueño, representante y músico de la Banda Cuisillos Musical, agrupación que le grabó una canción llamada "El Perro" Aguayo.



"Ese tema nos dio a conocer y a partir de ahí todo cambió gracias al amigo que nos dio la oportunidad de usar su nombre porque en ese momento era el luchador del año y nos ayudó muchísimo", dijo Macías.