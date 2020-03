Equipos de la Liga MX podrían pedir más tiempo en caso de reanudarse la temporada

MÉXICO - Sin conocer el tiempo que se detendrá el fútbol mexicano, los clubes de la Liga MX anticipan que necesitarán una notificación mínima de 10 días para recuperar físicamente a los jugadores, en caso de que regresen las actividades del Clausura 2020.

“Espero tenerlos alrededor de dos semanas antes del primer partido, porque me preocupa que nos digan que se debe jugar de inmediato, ya que eleva el riesgo de lesión. Si no los tienes al día, es difícil detectar quiénes están dentro o fuera del rango físico”, comentó Luis Fernando Martínez, preparador físico del León, vía telefónica con EL UNIVERSAL Deportes.

Todos los clubes suspendieron el miércoles los entrenamientos, sin fecha fija para retornar a las actividades. El único que se mantiene es el Toluca, a la espera de que las autoridades federales decreten la Fase 2 en cuanto a la pandemia de Covid-19.

Cada preparador físico de los equipos de la Liga MX enlistó un programa especial para que los jugadores no pierdan condición o masa muscular; el ritmo de juego bajará naturalmente.

Pablo Sanguinetti, preparador físico del Cruz Azul, agregó que con 10 días de entrenamientos sería “como una pretemporada corta” con los jugadores y así regresar al ritmo de competencia.

“Está comprobado que, cuando se entrena solo y luego va con un grupo, existe un periodo de adaptación”, comentó el auxiliar de Robert Dante Siboldi.

La mayor inquietud que tiene Martínez, de los Panzas Verdes, es que crezcan los riesgos de lesión en los equipos.

En caso de que el Clausura 2020 esté suspendido por varias semanas, el especialista anhela que los equipos tengan el lapso deseado para recuperar el estado físico de los futbolistas.

“Me preocupa que nos digan que se debe jugar de inmediato, porque eleva el riesgo de lesión. Si no los veo todos los días, los reviso, exijo o manejo sus entrenamientos, no es lo mismo. Si no los tienes al día, es difícil detectar quiénes están dentro o fuera del rango físico”, explicó Martínez.

Cada club manejó la situación de coronavirus a su manera. Algunas plantillas tardaron en suspender entrenamientos, fue hasta que la Liga MX mandó la recomendación el miércoles.

El preparador físico de La Fiera realizó un programa desde la semana pasada, por prevención, al igual que Sanguinetti, cuya principal labor es que los cementeros regresen en perfectas condiciones para amarrar el liderato del Clausura 2020, rumbo a la Liguilla.