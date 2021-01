Equipo de Munguía en pláticas para pelea contra GGG

Tijuana, BC.- La posible pelea entre Jaime Munguía y Gennady Golovkin se encuentra en plena etapa de negociación, confirmó el presidente de Zanfer, Fernando Beltrán.

El promotor compartió durante una videoconferencia que se encuentra en pláticas con el equipo de GGG pero que no son sencillas. “No me atrevo a decir que van muy avanzadas, no me atrevo a dar un porcentaje de la negociación, luego eso puede jugar en mi contra, pero estamos en pláticas”; mencionó el tijuanense.

Beltrán también dijo que buscará que no se empalme con alguna otra pelea ante cuestionamientos sobre si sería en fechas icónicas de triunfos del boxeo mexicano, como mayo o septiembre. “La idea no es chocar con fechas”.

Munguía, a sus 24 años, con un récord de 36-0; 29 KO’s quiere ir por los grandes nombres de la división de los pesos Medio, Fernando Beltrán lo ve listo para estos retos.

“Es una pelea dura, todos hemos visto las últimas peleas de GGG, viene fuerte, pero tenemos confianza en su juventud y fortaleza, nunca hemos tomado una pelea si no sabemos que tenemos posibilidades”, indicó.

Golvikn, de 38 años, venció por nocaut apenas el 18 de diciembre al polaco Kamil Szeremeta en Hollywood, California. El kazajo es doble campeón mundial en la división de los pesos Medio.