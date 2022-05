¡Épico! Niña se lleva ovación al ganar carrera pese a que se le salió 'un teni' y se regresó por él

OMAHA, Nebraska.- Una niña ha sorprendido a todos después de ganar una carrera de 200 metros, a pesar de perder su zapato y volver a buscarlo.



Talaya Crawford, de 7 años, logró la notable hazaña en una competencia de atletismo celebrada en Omaha, Nebraska, el sábado pasado.

El increíble momento fue grabado por su famoso padre, el boxeador Terence “Bud” Crawford, quien publicó las imágenes en su página de Instagram el domingo.

“Simplemente no puedo dejar de pensar en la competencia de atletismo de mis hijas ayer”, escribió Bud junto al video. “Ella simplemente no tiene idea de cuánto me motivó. Esta es la definición de no darse por vencido, corazón y valor. Dejó que todo pasara el rato, incluso cuando la adversidad la golpeó”.

Se viraliza niña que perdió su calzado en carrera

Posteriormente, el clip se volvió a publicar en Twitter, donde se ha visto más 9 millones de veces.

El video muestra que la joven Talaya pierde su zapato segundos después del disparo que indica la salida, lo que marca el comienzo de la carrera de 200 metros.

La joven inmediatamente se da cuenta de que le falta el calzado y se vuelve para recuperar el artículo, poniéndoselo rápidamente.

Regresa por 'su teni' y aun así gana carrera

Si bien la mayoría de los niños pueden haber renunciado, Talaya elige perseverar y emprende la carrera, a pesar de estar muy por detrás de sus competidores.

“¡Vamos Talaya! ¡Vamos Talaya!” Se puede escuchar a su familia gritando desde las gradas, mientras la veloz niña de 7 años comienza a acercarse a sus compañeros corredores.

Sorprendentemente, la estudiante de primaria supera a sus rivales a mitad de camino, adelantándose a la competencia y permaneciendo allí hasta que cruza la línea de meta.

Los espectadores parecían sorprendidos por la improbable victoria de Talaya, y los espectadores en las redes sociales tuvieron exactamente la misma reacción.