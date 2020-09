Entrenador del "Canelo" apoya a su peleador en demanda contra GBP y DAZN

ESTADOS UNIDOS – Después de que este martes la estrella mexicana Saúl “Canelo” Álvarez, uno de los pugilistas que genera más ingresos hoy en día, impusiera una demanda contra su promotora Golden Boy Promotions y la plataforma de transmisión DAZN, su entrenador Eddy Reynoso salió a respaldar la decisión de su pupilo.

Eddy, quien junto a su padre José “Chepo” Reynoso han sido los fieles mentores de Álvarez desde sus inicios en los ensogados cuando era tan solo un niño, reiteró que siempre estará al lado de su peleador, ya que aseguró que han formado una alianza muy sólida y siempre buscaran sus metas.

Las redes sociales se inundaron de la polémica e inesperada noticia de que el mexicano había actuado legalmente contra su empresa y DAZN, pues este alega que no se ha cumplido en lo absoluto los reglamentos del contrato al no estarle dando peleas y buscará exigir lo estipulado, ya que firmó un contrato de 365 millones de dólares por 11 peleas, el cual está activo desde el 2019 y concluirá en el 2023.

Eddy mostró su apoyo incondicional hacia “Canelo”, con quien ha librado y protagonizado batallas emblemáticas como las dos contiendas contra el kazajo Gennady Golovkin, el apretado duelo contra el estadounidense Daniel Jacobs y otras peleas importantes. Por medio de sus redes sociales mandó un mensaje emotivo dedicado a Saúl.

"Siempre hemos sido un equipo fuerte, trabajador y con los pies en la tierra", escribió Reynoso en sus redes. "Tenemos 16 años sacrificándonos y luchando día a día por ser unos ganadores y dejar huella en el boxeo, somos mexicanos y como todo mexicano siempre vamos ir adelante sin importarnos lo que venga enfrente", escribió.

“Canelo” no ha podido pelear en todo lo que va del 2020 debido a la pandemia del Covid-19, pero estaba programado para que hiciera su primera contienda del año a finales de este, sin embargo, las ofertas que le han llegado dicen que no es ni la mitad de su paga de lo que estipula el contrato por pelea, por lo que el peleador y sus abogados llevarán el tema a la corte, ya que argumentan que no se ha cumplido lo que indica el contrato.