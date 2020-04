Entrenador de Tyson Fury lo compara con Muhammad Ali

INGLATERRA - Ben Davidson, entrenador del campeón de los pesos completos del CMB, Tyson Fury, sostuvo que el legado de su pupilo puede compararse con el que dejó Muhammad Ali, el boxeador más icónico de todos los tiempos y uno de los mejores de la historia.

"Tuve una buena conversación con Tyson [el sábado] solo para decirle: 'Mira, por lo que has logrado en el ring, tienes que sumarlo a lo que has logrado fuera del ring'", sostuvo Davidson al portal talkSPORT. "Ha inspirado a miles de personas en el camino y a la gente no le gustará compararlo, pero se puede comparar con personajes como Muhammad Ali".

Fury tiene un envidiable récord de 30 victorias (21 por nocaut) un empate y ninguna derrota. Además presume romper el récord invicto de Deontay Wilder, a quien también le arrebató el título del CMB en febrero pasado.

Fuera del ring, tuvo una crisis de salud mental que lo alejó del boxeo y que incluso lo orilló a pensar en el suicidio. Sin embargo, pudo superar el incidente, regresar al pugilismo y convertirse nuevamente en campeón mundial.

Estos logros, para Davidson, hacen que se pueda comparar con el legado que dejó Ali, quien se consagró campeón olímpico en los Juegos de Roma 60, peleó por los derechos de los afroamericanos en una época crítica en los derechos civiles en Estados Unidos y que protagonizó varias de las mejores peleas de la historia del boxeo, entre otros muchos logros.

"Se hablará de Tyson Fury durante muchos, muchos, muchos años por venir, y probablemente en épocas en las que ya nos hayamos ido", agregó Davidson.