Entre lágrimas Drake Maverick dio a conocer su despido de la WWE

ESTADOS UNIDOS - La empresa con más prestigio y más afamada de la lucha libre, WWE, también se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus al sufrir una fuerte baja económica, por lo que tomaron la decisión de hacer múltiples despidos de luchadores, que algunos consiguieron el estrellato y miles de fanáticos, pero esto no los salvó de esta crisis.

Entre la lista de luchadores que recibieron la notificación de su baja de la empresa se encuentran Drake Maverick, Sarah Logan, Karl Anderson, EC3, Lio Rush, Luke Gallows y Kurt Angle, pero conforme pasa el tiempo la lista de desempleados sigue haciéndose más larga.

Sin embargo, el luchador Drake Maverick, fue quien resintió más esta dura noticia y entre lágrimas compartió su sentir por medio de un video que publicó en sus redes sociales, donde los usuarios que vieron el video le brindaron mensajes de apoyo y ánimos.

“Acabo de terminar una llamada con el jefe de relaciones con el talento, Mark Carrano, y me ha dicho que, el día de hoy, he sido liberado de mi contrato con WWE. Cuando todo esto empezó, como todo el mundo, no me lo tomé en serio, pero está afectando las vidas de la gente, sus empleos, la manera en que ganan un sueldo”, dijo.

A pesar de que su despido es inminente, la WWE permitió que Maverick pudiera sacar adelante los compromisos pendientes y tendrá que cumplir algunas fechas pactadas, pero todo parece indicar que podrían ser las últimas en las que estaría participando, pero no mostró arrepentimiento ante la decisión al entender la situación.

A pesar de que serán sus últimos combates, Maverick se comprometió a subir al cuadrilátero y ofrecer un gran espectáculo para los aficionados de este deporte, pues afirmó que ellos no tienen la culpa de lo que está sucediendo y se merecen que en sus últimas apariciones vean a Maverick combatiendo como nunca.

“Hay mucha gente de quién no podré despedirme en persona. Personas a quienes amo, quienes me importan de verdad. Me han hecho una mejor persona. Si estos son mis tres últimos combates, quiero que toda la gente que los vea en casa sepa que voy a dejarlo todo en el ring. Ya no me importa el título. Esto va sobre mi vida, sobre alimentar a mi familia, pagar las facturas. Si no causo una gran impresión, si no gano, se acabó. Por eso, quiero que todo el mundo sepa que voy a darlo todo”, finalizó.