Entre lágrimas, David Ortiz habló sobre el atentado en su contra

Tres meses después del atentado que lo debatió entre la vida y la muerte, David Ortiz rompió el silencio y habló por primera vez del hecho que conmocionó a los aficionados al Rey de los Deportes.

En un adelanto de una entrevista exclusiva que ‘Big Papi’ dio para la cadena Univisión, el dominicano narró como fueron los momentos después de aquella noche del mes de junio, cuando fue baleado en un bar de Santo Domingo.

“Yo estaba en algo que nunca había sentido anteriormente en mi vida y era tratar de sobrevivir, tratar de mantenerme vivo, tratar de llegar al hospital despierto, en vida; de manera que los doctores cuando me chequearan me dieran la oportunidad de seguir con vida”, expresó el ex pelotero.

Quien fuera el bateador designado de los Medias Rojas de Boston aseguró “no entender” el por qué alguien quiso hacerle daño o peor aun, asesinarlo.

“Número uno: Yo no tengo enemigos; número dos: Yo no hago el porqué alguien me quiera poner en esa situación, y lo más importante es que, en mi mente yo buscando, todavía no me llega, quién me quisiera hacer un daño de esa magnitud, yo no hago el porqué”, mencionó.

Hasta el momento, las autoridades en República Dominicana tienen en arresto a 14 sospechosos, presuntamente involucrados en el hecho.