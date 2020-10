¡Entre la espada y la pared! Traoré tiene que elegir entre España y Mali para la Fecha FIFA

MÉXICO – Entre la espada y la pared se encuentra el extremo del Wolverhampton, Adama Traoré, pues pese a su corta trayectoria ya se le vinieron duras decisiones que tiene tomar para su futuro y es que al ser convocado en Fecha FIFA por las selecciones de España y Mali solo tiene pocas horas para pensar y elegir que colores nacionales va a representar.

Aunque Traoré estaba a punto de realizar su debut con la Selección de España cuando fue convocado para disputar el torneo Liga de Naciones, este se vio arruinado al dar positivo de Covid-19 en los exámenes, por lo que esta sería otro intento fallido más para hacer su primera presentación como internacional.

"Con Adama Traoré, esta es su tercera convocatoria y por motivos ajenos no pudo presentarse en las pasadas ocasiones. Esta es la tercera vez, y espero que sea la definitiva. Son dos años de alto nivel en la Premier League, es un jugador diferente, un delantero con un regate que no hace nadie en Europa. Tengo muchas ganas de verlo en España, pero ahora con la convocatoria de Mali es el jugador quien tiene que decir dónde quiere jugar, y respetaremos su decisión", declaró.

Pero al tener doble nacionalidad, la Selección de Mali se arriesgó al no perder nada en intentar convencer a Troaré que mejor juegue para esa nación, por lo que el estratega Mohamed Magassouba, está haciendo uso de varias influencias a su favor para traerlo consigo y Frederic Kanouté es la esperanza del entrenador para seducirlo.

"La federación de Mali me llamó para decirme 'por favor ve a buscarlo, porque hablas perfectamente español, para que puedas convencerlo y lo haré. Me gustaría verlo (jugando para Mali), pero le diré que obviamente será difícil y que no será muy cómodo jugar contra un equipo africano. Pero la gente lo apoyará, y él tiene la oportunidad de hacer algo grandioso con una generación muy talentosa que tenemos en Mali, así que intentaré convencerlo", dijo Kanouté.