Enrique Bonilla, presidente de la FMF, da positivo por coronavirus

MÉXICO - Se ha confirmado el segundo caso por coronavirus en la Liga MX, se trata del presidente de la FMF, Enrique Bonilla, fue el mismo quien se encargó de difundir la noticia a través de sus redes sociales, donde afirmó haber dado positivo a la prueba.

A pesar de que se confirmó el caso de Bonillo, este declaró que se encuentra fuera de peligro, pues descartó el hecho de que presenta algún síntoma relacionado a la enfermedad, será puesto en cuarentena y se pondrá a disposición de especialistas para evitar cualquier recaída.

"Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud", señaló.