En la LaLiga se reproducirán audios de aficionados en cada partido disputado

ESPAÑA – Para no sentirse tan solos durante los partidos disputados de LaLiga de España, quien está a punto de rodar de nuevo la pelota en el césped para la segunda semana de junio, está haciendo los preparativos de su nuevo comienzo con una idea muy interesante de la empresa Mediapro, pues para que los ánimos de los jugadores no decaigan por no contar con aficionados en los estadios, la empresa buscará incorporar audios de la afición.

Tras percatarse que en la Bundesliga, la cual ya inicio con su competencia el fin de semana pasado, tuvo un reapertura muy desanimada tras no tener un ambiente contagiarle de emoción y de alegría, ya que solamente se escuchaban gritos de los jugadores y de los dirigentes. Por lo que Jaume Roures, de Mediapro, desea que en LaLiga se repita esta situación.

“Intentaremos colmar un vacío, que es el papel fundamental que juega la gente, el aficionado en el campo. Recuperaremos ese sonido ambiente que se generaba en cada uno de los terrenos de juego y que hemos ido grabando todos estos años, y lo reproduciremos, porque nos parece que este ambiente ayuda a tener una percepción más cercana de lo que hemos vivido todo este tiempo. Creemos que esto ayudará a tener una interacción más emocional con los partidos”, afirmó.

El plan se está estudiando y lo que se pretende es que en cada sitió que se celebre un partido, se reproduzcan los audios que se han recopilado durante varios años de la afición del equipo local, pero a pesar de que no es una mala idea, algunos clubes no están del todo de acuerdo con esta medida, porque afirman que no sería lo mismo.

Además el rumbo de los acuerdos con las cadenas televisivas que transmitirán los encuentros van en rumbo contrario, ya que por el momento no se han podido llegar a un acuerdo para que en las transmisiones también se puedan reproducir los gritos de los aficionados.



Información por Medio Tiempo.