En honor a Manny Ramírez, Alex Verdugo usará el dorsal 99 en Red Sox

El pelotero de origen mexicano, Alex Verdugo, no solo tendrá que llenar el gran vacío que dejará Mookie Betts tras su salida a los Dodgers, sino que también el de uno de los ex jugadores latinos más destacados de los Medias Rojas de Boston.

El jardinero nacido en Tucson, Arizona llevará el dorsal 99 en su jersey, en honor a uno de sus ídolos, el dominicano Manny Ramírez.

A lo largo de ocho temporadas con los patirrojos, el también jardinero ganó dos Series Mundiales.

El jugador de 23 años será el primero en la historia de la franquicia en llevar ese número, uno que sólo otros cinco peloteros de otros equipos utilizan: Aaron Judge de Yanquis, Keynan Middleton de los Angelinos, Hyun-Jin Ryu de Azulejos y Taijuan Walker de Marineros.

Este (el 99) es bien único. No es el número de todo el mundo, así que destaca un poquito más. Revisé el roster y ese fue el que más me llamó la atención. Es sólo un nombre, pero pienso que no se ve mal”, mencionó Verdugo.