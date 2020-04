“En enero, todos tenían tos y fiebre”: Romelu Lukaku sobre sus compañeros del Inter

El delantero del Inter de Milán, Romelu Lukaku, aseguró que durante el mes de enero, la gran mayoría de sus compañeros presentaron síntomas de enfermedad respiratoria, por lo que tanto él como todos ellos la pasaron muy mal.

Tuvimos una semana libre en diciembre. Regresamos y juro que 23 de los 25 jugadores estaban enfermos. No es una broma. Jugamos en casa contra el Cagliari y a los 25 minutos Skriniar tuvo que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya", relató durante un Instagram Live con Kat Kerkhofs, presentadora y también esposa de Dries Mertens.

El mismo futbolista belga aseguró que se llegó a sentir muy mal en esos días.

"Todos tosieron y tuvieron fiebre. Yo también estuve con molestias. Cuando me dio fiebre, tuve una temperatura mucho más alta de lo habitual. No he tenido fiebre en años", describió.

Lukaku agregó que se vio en la necesidad de cancelar compromisos porque se sentía indispuesto, pero que no supo si este malestar se debía al Covid-19, pues no se les hizo la prueba.

"Después del partido hubo otra cena con los invitados de Puma, pero les di las gracias y me fui directo a la cama. Como no nos hicieron la prueba del coronavirus en ese momento, nunca lo sabremos con certeza", expresó.