En el 'Tri', queremos el oro: Charlyn Corral

CIUDAD DE MÉXICO.-Charlyn Corral afirmó que se aprendió del fracaso sufrido en el Premundial y ahora tienen los Juegos Panamericanos para buscar llevar al Tri al siguiente nivel.



La goleadora de la Selección Nacional comentó que tienen el oro en la mente y han trabajado fuerte para llegar con un grupo compacto, que además está convencido en ir a lo más alto.

Va a ser un torneo muy bonito por eso, a pesar de que no estén Estados Unidos y Canadá, las que están van a ir por todo, nosotras tenemos ese reto, de ganar algo, obviamente queremos ir por la de oro y tenemos muchas ganas de portar la verde, lo que pasó de no ir al Mundial fue una lección muy dura para todas y eso nos hará más fuerte de cara a este torneo", comentó a CANCHA.



Corral, quien acaba de fichar para el Atlético de Madrid recordó el penal que falló en aquel juego del Premundial contra Panamá, donde se desesperaron y no pudieron anotar, mientras el pase a la Copa del Mundo se les iba entre las manos.



"Después de ese penal que fallé, fue un golpe muy duro, todavía regresé a España y anoté con mi equipo el del gane en el siguiente partido, recobré confianza. En ese tipo de acciones uno no sabe que puede pasar, son cuestiones mentales y sí sé lo que hice mal, y lo que hizo que pudiera fallar, y he intentado cambiar esas cosas", abundó.

La delantera señaló que unas de las cosas positivas que ve en este grupo es la llegada de gente joven, que va a darle otro empuje a la Selección.



"Veo que hay muchas jugadoras nuevas, jóvenes con mucho talento, no sé si llegue al otro ciclo (mundialista), me encantaría seguir porque cada vez que vengo me siento a gusto, mis compañeras me aceptan como una líder, pero al final el cuerpo empieza a hablar y todo puede cambiar después de un año", subrayó.