En duda Tua Tagovailoa para el partido de Delfines contra Bengals

ESTADOS UNIDOS – El mariscal de campo de los Delfines de Miami, Tua Tagovailoa, no se ha podido sobreponer de la lesión que ha estado aguantando desde la semana pasada, donde se lastimó el pulgar de la mano izquierda, y esto lo mantiene en un bajo perfil para ser el titular en el duelo ante los Bengals de Cincinnati.

Esta lesión ha frenado drásticamente la intensidad de sus prácticas, ya que, pese a que a diario asiste a los campos de entrenamiento de la franquicia, el jugador hace trabajos muchos menos forzados para evitar que la dolencia de su pulgar se agrave y esta situación pone sobre las cuerdas su participación para jugar este domingo.

Tagovailoa no fue selecto dentro de la alineación titular para el enfrentamiento del pasado domingo contra los Jets de Nueva York, por lo que fue Ryan Fitzpatrick quien lo suplió obteniendo un gran éxito sobre el terreno al guiar a la victoria a los suyos por 20-3.

El seleccionado en la primera ronda del Draft 2020 aseguró que tanto como los médicos encargados de su lesión como su entrenador, Brian Flores, no han ejercido presión para que intente jugar para el próximo duelo, ya que lo que mejor desean es tenerlo asegurado al cien por ciento.

"Me siento bien. Como un competidor siempre quieres estar ahí afuera. Ellos hacen lo mejor para nosotros. No me pondrían ahí afuera si fuera perjudicial para mí. Iremos decidiendo día a día", declaró.