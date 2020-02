En duda Tiger Woods para participar en el WGC México Championship

CIUDAD DE MÉXICO.- Tiger Woods todavía no sabe si jugará la próxima semana en el WGC México Championship.

El máximo ganador del PGA Tour, con 82 títulos —igualado con Sal Snead— no pudo confirmar su asistencia para participar, por segundo año consecutivo, en el Club Chapultepec.

“No he contestado [esa pregunta]. No la he contestado”, repitió Woods, durante la conferencia de prensa del Genesis Open. “Todavía no sé”.

El estadounidense ha sido muy precavido con su calendario. A los 44 años de edad, cuida cada detalle para mantenerse a tope físicamente.

En su agenda, la última fecha es la de este fin de semana, en el certamen californiano. El Tigre seguramente contempla los torneos para llegar en ritmo, pero no gastado, a los Majors. El primero de ellos, The Masters, se disputará la segunda semana de abril.

Woods también contempla jugar The Players (12-15 de marzo) y el WGC Match Play (25-29 de marzo), previo Augusta, por lo que su visita a la Ciudad de México no entraría en planes.

Todo dependerá de cómo se sienta Tiger físicamente en este par de días, para tomar su decisión sobre jugar o no el WGC México Championship.

Phil Mickelson, campeón de la edición 2018, no vendrá la próxima semana. En redes sociales, el zurdo confesó que tiene un viaje familiar que le impide regresar a la capital del país.

Lefty jugó las primeras tres ediciones del certamen tricolor y se coronó en la segunda.