En dos meses han fallecido 30 luchadores en México, 90 por ciento por covid-19

MÉXICO – La Lucha Libre de México es una de las disciplinas que se ha visto más afectada por la propagación del covid-19, debido a que la enfermedad ha causado el fallecimiento de 30 atletas de este deporte y fue la misma Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México la que reveló estos preocupantes datos, donde señalan que el 90 por ciento de ellos perdieron la vida al ser portadores del virus.

Estas estadísticas se han ido estudiando desde hace dos meses, desde que se presentó la primera víctima en el mes de mayo. El presidente de la Comisión de la Lucha Libre de CDMX, el Fantasma, rindió algunas declaraciones sobre las tristes perdidas de sus colegas.

"Se han ido compañeros y familiares de ellos, la gente muchas veces no cree, pero varios entraron al hospital y no salieron con vida. Es por eso que seguimos pidiendo que guarden su distancia y se cuiden. Yo nos tardamos unos meses, pero creo que es mejor aguantar para que esto no se prolongue más", señaló El Fantasma.