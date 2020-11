En caso de avanzar a la Liguilla, "Bronco" descarta la apertura de estadios de Tigres y Rayados

MÉXICO – Aunque Tigres de la UANL y Rayados de Monterrey se jugarán su clasificación de la Liguilla en el Repechaje de la Liga MX en casa, la decisión ya fue tomada por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, no se abrirán al público los respectivos estadios de los clubes representativos de la localidad y en caso de avanzar a la siguiente fase de igual manera seguirán cerrados.

Y es que como ambos clubes regiomontanos quedaron mejores posicionados en la tabla del Guard1anes 2020 sobre sus respectivos rivales, Diablos Rojos del Toluca y Puebla, el gobernador, mejor conocido como “Potro”, descartó por completo la posibilidad que las diferentes aficiones puedan asistir a los inmuebles para alentar a sus equipos.

“Cero, si no bajan los contagios, para que se les quite lo irresponsable a la sociedad. No habrá, pero si son responsables y bajan, puede ser”, declaró.