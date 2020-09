En Italia se habla que Suárez y Chiellini platicaron respecto al posible fichaje del uruguayo

ITALIA – Para el italiano Giorgio Chiellini, no habría ningún problema que el uruguayo Luis Suárez llegue como el nuevo refuerzo d del Juventus para la próxima temporada 2020-21 de la Serie A, ya que, para el capitán del club, aquella histórica rencilla que sostuvieron en la Copa del Mundo 2014, donde Suárez le propinó un certero mordiscón, quedó en el pasado.

Y medios italianos adelantaron que el jugador sudamericano se dispuso a llamar al defensivo italiano para platicar sobre su posible llegada al equipo, aunque actualmente sigue siendo un fuerte rumor, pero la esperanza de que el Juventus cuente con un trio poderoso de atacantes con Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala ha sido muy alentador para los fanáticos.

Antes de la Copa del Mundo 2014 el uruguayo había fichado con el Barcelona de España, su actual equipo, pero su espera debut se vio truncado debido a que fue sancionado por la conducta antideportiva que mostró en campo contra Chiellini y su castigo fue castigado por nueve partidos en LaLiga y 4 meses fuera de la Selección de Uruguay.

Después del fatal ataque en contra suya, Chiellini, confesó a los medios de comunicación que había tenido una platica pacifica con Suárez respecto al altercado que protagonizaron y que ambos jugadores pudieron arreglar sus diferencias que tuvieron adentro del terreno de juego.

“Tras un par de días hablamos por teléfono y no era necesario que me pidiera disculpas. Yo también en el campo soy un gran hijo de puta y estoy orgulloso de ello: las malicias son parte del futbol, ni las llamo irregularidades. Se pasó, pero es su estrategia de contacto y, si puedo decirlo, también es la mía: él y yo nos parecemos y me gusta enfrentarme con delanteros así”, declaró.