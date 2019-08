Emula Djokovic a Freddie Mercury con una sola clase de piano

WASHINGTON, EU.- Novak Djokovic, tenista serbio, dejó la raqueta para adiestrar sus dedos sobre el piano por lo que buscó a Lola Astanova para que la instruyera.

Djokovic agradeció a su profesora por medio de Instagram y presumió su interpretación de We Are The Champions de Queen, imitando a Freddie Mercury.



Astanova no tardó en contestar la publicación resaltando que todo fue tan sólo después de una lección. "We Are The Champions nunca ha sonado más propia."

Djokovic enfrentará al argentino Juan Ignacio Londero luego de eliminar al español Roberto Carballés sin sobresaltos.

Con información de Marca.