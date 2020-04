Empresarios han mostrado interés por regresar a los Rojos del Águila a Veracruz: Presidente de la LMB

MÉXICO – Los aficionados de Veracruz están viendo una pequeña luz tras el rumor de que el grito de “Playball” se pueda escuchar de nuevo en el puerto, pues el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol declaró que existen varios empresarios interesados por regresarle la vida al equipo de Rojos del Águila en su verdadero hogar.

Horacio de la Vega, fue quien dio a conocer este fuerte rumor, de que existen altos ejecutivos que ven como una buena oportunidad para que los amantes del deporte puedan disfrutar de nuevo un encuentro de su equipo.

“Veracruz es una gran plaza, hemos tenido acercamientos con unos empresarios interesados en la plaza de nueva cuenta. El Águila es una gran tradición beisbolera, no tan sólo de Veracruz, sino de muchas otras partes del estado", reveló.

Ademas de dichos empresarios que están al pendiente de la situación, también declaró que existe la posibilidad de que el Gobierno del Estado también pueda unirse a esta iniciativa, pero primeramente señaló que el futuro de la temporada 2020, otros asuntos y después mirar hacia ese rumbo.

“Vamos a ver, lo primero es tener la temporada 2020 y dentro de este tiempo transitorio en muchas cosas, podamos explorar distintas posibilidades para la plaza, pero no es una cosa como tal que la Liga vaya a provocar; es prácticamente una intención de empresarios y de posiblemente el gobierno que quieran reactivar un equipo con la tradición que ha tenido Veracruz”, aseguró.

Los Rojos del Águila no juegan en su natal lugar desde finales del 2017 cuando la organización indicó que ya no podrían celebrarse más encuentros por las bajas asistencias en las últimas temporadas y además fueron presionados por la LMB para que no siguieran en esa zona y tuvieron que mudar al equipo a Nuevo Laredo, Tamaulipas.



Información por Xeu Deportes.