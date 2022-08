Empate a dos entre Toronto FC y New England Revolution

El partido celebrado este miércoles en el BMO Field y que enfrentó a Toronto FC y a New England Revolution finalizó con un empate a dos entre ambos contendientes. Toronto FC llegó con la intención de cosechar una nueva victoria tras vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra Portland Timbers (3-1) y el otro frente a Nashville SC (4-3). Con respecto al equipo de Foxborough, New England Revolution ganó en sus dos últimos partidos de la competición contra DC United y Orlando City, por 1-0 y 3-0 respectivamente. Tras el resultado obtenido, el conjunto torontoniano es décimo tras el final del partido, mientras que New England Revolution es sexto.

El primer equipo en anotar fue Toronto FC, que aprovechó la ocasión para inaugurar el marcador a través de un gol desde el punto de penalti de Bernardeschi en el minuto 30. Pero posteriormente el conjunto de Foxborough a los 37 minutos reaccionó e igualó la contienda por medio de un gol de Mcnamara, finalizando la primera parte con un 1-1 en el marcador.

La segunda mitad del partido comenzó de cara para New England Revolution, que remontó el encuentro con un gol de Rennicks instantes después del inicio de la segunda mitad, en el minuto 48. No obstante, el once torontoniano a los 76 minutos logró el empate con un tanto de Criscito, acabando el partido con un resultado de 2-2 en el luminoso.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Toronto FC dio entrada a Jesús Jiménez y Kerr por Nelson y Akinola, mientras que New England Revolution dio entrada a Polster, Buck y Bajraktarevic por Kaptoum, Boateng y Rennicks.

El árbitro amonestó a Akinola y Laryea por parte de Toronto FC y a Makoun por parte del equipo de Foxborough.

Con este empate, Toronto FC se situó en el décimo puesto de la tabla con 30 puntos. Por su parte, New England Revolution con este punto se quedó en sexta posición con 34 puntos al término del encuentro.

En la siguiente ronda de la MLS, tanto New England Revolution como Toronto FC jugarán un nuevo partido contra Montreal Impact e Inter de Miami respectivamente.