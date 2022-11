¿El último y nos vamos?

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, 2 de los mejores futbolistas de la historia, se encaminan a ingresar al selecto grupo de los “Cinco Copas”.

Los astros argentino y portugués están a la puerta de su quinta participación en un Mundial, sin embargo, llegan a Qatar 2022 como veteranos que perfilan el ocaso de su carrera, por lo que esta podría ser la última vez que acudan a una cita mundialista.

En octubre, Messi fue claro respecto a su futuro en las Copas del Mundo: “Hay un poco de ansiedad y de nervio al mismo tiempo (…) es el último, seguramente sí”, afirmó en una entrevista.

En cambio, Cristiano prefirió dejar abierta la posibilidad de buscar un sexto Mundial, aunque para entonces tendría 41 años: “Si tengo ganas de jugar más, lo haré”, respondió.

Aún con incógnitas por aclararse, Qatar podría ser el fin de un ciclo para las súper estrellas que dominaron la escena del balompié durante los últimos 15 años.

Messi: nunca tan cerca

Lionel Messi va por su revancha definitiva en la Copa del Mundo.

Si bien el jugador argentino se consagró con su Selección en la Copa América 2021 y silenció las voces que lo cuestionaban por no ganar títulos con la Albiceleste, aún tiene la espina clavada por aquel subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014.

Leo se quedó a un paso de levantar el trofeo que tanto añora al caer en la Final contra Alemania.

En aquel certamen, donde fue elegido el Mejor Jugador, la “Pulga” brindó la que, hasta ahora, es su mejor actuación en un evento mundialista, con 4 goles y una asistencia.

En las Copas del Mundo de 2006 y 2010, el astro argentino no pudo guiar a su Selección más allá de Cuartos de Final, mientras que en 2018 se quedó en Octavos.

CR7: más récords a la vista

Cristiano puede pasar a la historia como el primer jugador en anotar en 5 Mundiales diferentes.

El delantero portugués hizo un gol en cada una de las primeras 3 Copas que disputó (2006, 2010 y 2014), hasta que en Rusia 2018 se destapó con 4 dianas, con lo que igualó al brasileño Pelé y los alemanes Uwe Seeler y Miroslav Klose como los únicos en marcar en 4 ediciones.

Sin embargo, el máximo logro de CR7 con Portugal en un Mundial es un cuarto puesto, conseguido en Alemania 2006, cuando el “Bicho” empezaba a tomar el relevo de aquella generación encabezada por Figo.

Ya como estandarte del conjunto lusitano, Cristiano no ha podido ir más allá de unos Octavos de Final, por lo que también tiene cuentas por saldar.

¿Se pueden enfrentar en Qatar?

Para que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrenten, sus Selecciones deben meterse, al menos, entre las mejores cuatro del torneo.

El duelo entre la “Pulga” y CR7, que no tiene antecedentes en Mundiales, sólo podría darse hasta Semifinales, en el partido por el tercer lugar o la Final.

De avanzar en las rondas de eliminación directa, Argentina (Grupo C) y Portugal (Grupo H) se verían las caras en una Semifinal sólo si una de las Selecciones termina en primer lugar de su sector y la otra en segundo.

En caso de que ambos equipos queden líderes o sublíderes, el hipotético enfrentamiento llegaría en el partido por el título o en el juego que defina el tercer puesto.