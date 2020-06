"El tema de no revelar nombres no es cuestión de ocultar información": Odín Vite

MÉXICO – El intentar ocultar la identidad de los jugadores contagiados del club Cruz Azul ha traído muchas dudas respecto a que es lo que en verdad podría estar ocultando la institución, sin embargo, el Jefe de Servicios Médicos del equipo, Odín Vite, quiso desmentir cualquier suposición del asunto y afirmó que los nombres de los contagiados permanecen en anónimo por cuestión de ética.

Por medio de la aplicación Zoom Vite se dirigió a los medios de comunicación para poder resolver y atender cualquier duda de ellos después de que se reveló un nombre de un contagiado, Jonathan Rodríguez, quien fue expuesto por su misma agencia publicitaria, quien fue la que reveló sobre el positivo de este.

“El tema de no revelar nombres no es cuestión de ocultar información, simplemente es una medida de confidencialidad, como la tenemos en cualquier situación. En realidad es por cuestión ética del club, y fui yo, apoyado por la directiva, quien tomó la decisión de no revelar los nombres, porque no tenemos ninguna necesidad”, afirmó.