El regresó de Liga de Perú se podría celebrar hasta después de julio por la pandemia

PERÚ - La liga peruana no se reanudará antes de julio y cuando lo haga será probablemente a puerta cerrada para el resto del campeonato, según anticipó este lunes el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano.



"De ninguna manera será en los meses de mayo o junio", advirtió a la emisora RPP Noticias Lozano, cuya institución organiza los torneos de primera y segunda división.



El máximo responsable de la FPF detalló que se baraja hasta diez formas distintas de organizar el resto de la temporada, que dependen del momento y las condiciones que ponga el Gobierno para levantar paulatinamente la cuarentena decretada desde el 16 de marzo.



No obstante, Lozano dio casi por sentado que la reanudación se hará con partidos a puerta cerrada, pues el Gobierno ya ha anticipado que no permitirá grandes concentraciones de gente hasta el próximo año.



"Tenemos diez escenarios distintos para reanudar la Liga 1, cada uno con distintas posiciones que dependerán de las recomendaciones o exigencias sanitarias", apuntó Lozano.





"Las que más se acercan son las de jugar a puerta cerrada respetando todas las sedes o una única sede que sería Lima en distintos estadios", añadió.



Para reanudar el fútbol en julio, el presidente de la FPF reconoció que será muy importante la respuesta de la sociedad a las primeras medidas que suavicen la inmovilización ciudadana.



"Si no se sabe manejar o controlar porque la colaboración no es la idónea, es imposible en pensar que se le darán facilidades a otros sectores del país como el fútbol", agregó.



El Torneo Apertura quedó suspendido desde que el 16 de marzo se decretó en Perú la cuarentena general y obligatoria cuando apenas se habían disputado las seis primeras jornadas, por lo que todavía están pendientes las otras trece fechas, además de todo el Torneo Clausura y la Copa Bicentenario.



Asimismo, el campeonato de la segunda división estaba previsto que comenzase en mayo, por lo que la incertidumbre respecto a su celebración ha llevado al Deportivo Coopsol a rescindir los contratos de toda su plantilla y al Sport Chavelines a suspender los pagos.



En ese contexto Alianza Lima, que se encuentra gestionado bajo una administración concursal para saldar su deuda histórica, ha propuesto una reducción de salarios durante tres meses a todos sus trabajadores, incluidos los futbolistas.



Hace dos semanas la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), que agrupa a los clubes de primera y segunda división, envió una carta a la FPF para pedir ayudas económicas durante esta crisis, pero Lozano indicó que no pueden concretar nada hasta que no tengan un horizonte del momento en que se pueda reanudar el fútbol.



Aunque Perú fue el primer país de Latinoamérica en decretar la cuarentena general y obligatoria, cuando apenas había registrado 71 casos positivos de COVID-19, la emergencia tiene contra las cuerdas actualmente a su sistema sanitario tras fallecer 445 personas y detectar más de 16.000 infectados en las últimas cinco semanas.