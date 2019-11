El peso de la historia de México en el Mundial Sub-17

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Eugenio Pizutto, capitán de la Selección Mexicana Sub-17, es un deseo pasar a la final y enfrentar de nueva cuenta a Italia para cumplir el sueño de su abuelo, quien nació en el país europeo.

El futbolista de los Tuzos del Pachuca no disputó el juego ante los "Azzurros" en la fase de grupos debido una suspensión por la tarjeta roja que vio en el primer partido ante Paraguay, pero ahora espera revancha y sabe que para cumplir el objetivo, primero se tiene que vencer a Holanda y esperar que Italia obtenga la victoria contra España.

Su expulsión causó frustración en Pizutto, y entre lágrimas, abandonó la cancha pensando en su abuelo y en que no iba a poder brindarle la alegría de verlo jugar ante Italia, "ser expulsado en el primer partido del Mundial no es nada fácil. Me fui frustrado, aunque convencido de que todo el equipo iba a respaldarme. Tengo ascendencia italiana, es algo bonito que me regaló mi abuelo. Pero así son las cosas", cuenta Pizzuto a FIFA.com.

"A él [su abuelo] le hubiera gustado verme jugar. Pero quién sabe en el futuro, en otra categoría, a la mejor puedo jugar contra ellos [los italianos]".

Tras cumplir su suspensión, el mediocampista mexicano continuó siendo parte esencial del esquema de Marco Antonio Ruíz y fue protagonista en el duelo de octavos de final al marcar el primer gol del partido contra Japón.

"Es un sueño hecho realidad, poder marcar un gol en el Mundial. Es algo con lo que siempre había soñado. Pude ayudar al equipo haciendo el primer gol, que fue importante para la clasificación", comentó.

Pizzuto y este plantel que representa a México en el Mundial Sub-17 cargan con grandes expectativas ya que el tricolor es considerado como una potencia de la categoría al tener dos títulos en su historia, y esto es una gran motivación para estos futbolistas, "Que México haya ganado dos veces el Mundial supone una motivación, porque ya se demostró que también podemos conseguirlo".