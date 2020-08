El movimiento Black Lives Matter en la NBA

La NBA cuenta en sus filas con jugadores de todo el mundo. La globalización de la liga permite que todas las nacionalidades tengan el espacio para hablar, ya sea dentro o fuera de la duela.

El movimiento Black Lives Matter vive su auge en la reanudación de la temporada regular, invitando e intentando que tanto jugadores como entrenadores sean escuchados. El poder del mensaje está en ellos.

El base español de los Phoenix Suns, Ricky Rubio ha sido uno de los que han tomado la palabra para hablar de la igualdad racial. Un tema que para él trasciende fronteras estadounidenses.

“Creo que no es una causa solo de E.U, es una causa mundial. El racismo existe en todo el mundo, y queremos utilizar esta plataforma para llegar a mucha gente para que abra los ojos. Creo se ha tenido en silencio mucho tiempo y eso también nos hace culpables a nosotros, no solo los que secundaban el racismo, si no también los que dejaban que se hiciera. Y creo que ha llegado un momento, de muchos eventos que han pasado, la gente ha cogido fuerza y es un movimiento que no podemos parar”.

En la reanudación de la temporada, el movedor decidió colocar la palabra “Justicia” en su uniforme, en lugar de su apellido.

Serge Ibaka, el centro español nacido en el Congo de los Toronto Raptors, también se ha pronunciado sobre el tema, con el lema "Respectez Biso" en su uniforme, que significa 'Respétanos' en un dialecto francés.

"Es muy importante, especialmente para los jugadores de fuera. Tenemos que involucrarnos. El racismo no es solo aquí (Estados Unidos), está en todas las partes del mundo y es un trabajo de apoyar, de ayudar, para todos los que estamos aquí ahora en la NBA".