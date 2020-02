El motivo por el que Edson Álvarez sufre sin su familia en Holanda

Trascendió que Edson Álvarez viajó el pasado 14 de febrero a Londres desde Amsterdam, ida y vuelta, con la única intención de ver a su pareja y a su pequeña hija, quienes viven en la capital de Inglaterra.

El jugador del Ajax manifestó anteriormente que la ha pasado mal alejado de ellas, pues le hace falta el apoyo que solo la familia puede brindar en momentos complicados.

La gente no sabe lo difícil que es estar tan lejos de casa sin familia. Quiero a mi pareja y mi bebé aquí. Mis compañeros de equipo también lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia. Pero ahora abro la puerta de una casa oscura”, expresó el defensa para el diario De Telegraaf.