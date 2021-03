El mexicano José Urquidy lanza cinco entradas perfectas y gana el juego

WEST PALM BEACHE, EU-. Gracias a un trabajo perfecto del mexicano José Urquidy en la loma, los Astros de Houston vencieron 3 por 0 a Cardenales de San Luis este jueves en duelo de Grapefruit League.

A una semana de que inicie la temporada 2021 de Grandes Ligas, el lanzador mexicano de los Astros de Houston lució como abridor en el montículo al tirar cinco entradas perfectas y apuntarse su primera victoria del Spring Training.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

José Urquidy estuvo perfecto durante 5 entradas. El mazatleco trabajó 5 episodios sin permitir daño, ponchando a 4. #YoAmoElBeis pic.twitter.com/vJ8nmJKzuh — MLB México (@MLB_Mexico) March 26, 2021

El derecho sinaloense congeló totalmente a la ofensiva de Cardenales de San Luis la tarde de este jueves y pidió un lugar importante en la rotación de Houston, con su trabajo de cinco capítulos, cuatro ponches y cero imparables.

Brandon Bielak, quien relevó al mazatleco en The Ballpark of The Palm Beaches, mantuvo la blanqueada con sus cuatro entadas sin anotaciones y toleró solo dos imparables.

El bullpen de los Cards no permitió carreras y contó con la participación de los relevistas mexicanos, Jesús Cruz, con un tercio de trabajo, y Giovanny Gallegos, con una entrada en blanco.