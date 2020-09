¡El maestro pudo con el alumno! Overeem demolió a Sakai en UFV Vegas 9

ESTADOS UNIDOS – Su veteranía y más de 60 combates en el octágono fue la combinación perfecta para conocer mejor el campo de batalla y dominar ampliamente a su adversario, el holandés Alistair Overeem demolió al más joven contrincante y menos experimentado brasileño Augusto Sakai al noquearlo en el quinto asalto en la atracción estelar de la velada UFC Vegas 9.

Los pronósticos apuntaban en que Sakai sería quien levantaría la mano para ser nombrado el ganador, ya que estaba catapultando su carrera para ser uno de los mejores contendientes de la división pesado, pero el experimentado Overeem se encargó de echar a perder la fiesta al dominarlo ampliamente en el combate.

Los primeros asaltos fueron cerrados, pero se inclinaban más al brasileño, quien comenzó fuerte con buenos golpes sobre el holandés, pero paulatinamente fue bajando su estamina y terminó viéndose opacado al final por el experto de los octágonos, quien aprovechó el desgaste del brasileño para lastimarlo fuertemente.

Overeem es un contendiente que sabe librar las batallas arriba con fuertes combinaciones y codazos, pero también puede llevar al piso un enfrentamiento muy ambicioso al impactar fuertes codazos y así ocurrió, ya que llevó a Sakai a esa misma escuela y finalizando el cuarto asalto, Overeem aplicó un contundente golpe de martillo, que abrió la ceja del brasileño, quien a duras penas pudo levantarse del piso y dirigirse hacia su esquina.

Cuando arrancó el último episodio Overeem se encargó de mandar al piso a su rival al piso, quien no ejerció ninguna presión para caer, ya que no aguantaba con el cansancio que llevaba, por lo que el holandés se subió arriba de él e inició el ataque con duros puñetazos y codazos, al ver que no se defendía el arbitró decidió dar por terminada el duelo.

Con esta victoria Overeem mejora su récord a 47 victorias y 18 derrotas, mientras que Sakai se queda con la marca de 15 triunfos, dos perdidas y un empate.