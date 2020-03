¡Él es fiesta! Gronkowski está cerca de firmar contrato con la WWE

Que Rob Gronkowski se haya retirado de la NFL, no quiere decir que su vida deportiva este terminada.

El ex jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra está muy cerca de llegar a un acuerdo con la WWE y convertirse en la nueva atracción de la lucha libre en Estados Unidos, informó Ryan Satin, reportero de Fox Sports.

Incluso adelantó que ‘Gronk’ podría debutar el 20 de marzo en el WWE Friday Night Smackdown en Nueva Orleans, la próxima semana, aunque no quedó claro si lo firmarán como luchador o en algún otro rol.

Durante la temporada 2019 de la NFL, el ex ala cerrada formó parte de los analistas de las trasmisiones de Fox Sports.

Esta no será la primera intervención de Gronkowski con la compañía de lucha, después de que en 2017 apareció en Wrestlemania 33, ayudando a uno de sus amigos y ex jugador de futbol americano, Mojo Rawley, a eliminar a Jinder Mahal y ganar el Andre The Giant Memorial Battle Royal.

También fue visto en la con el vicepresidente ejecutivo, Paul “Triple H” Levesque durante la semana del Super Bowl LIV en Miami.

El ex Patriota jugó por nueve temporadas en la NFL, donde ganó tres Super Bowl.