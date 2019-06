El divertido video con el que Atlas mostró su calendario del Apertura 2019

GUADALAJARA, Jalisco.- Con el regreso de la Liga MX a la vuelta de la esquina, los equipos dieron a conocer el calendario de juegos a sus aficionados a través de sus redes sociales.

Lejos de hacerlo de la forma tradicional, el Atlas lo hizo a modo de video, el cual ilustraron con características de los clubes a los que enfrentará.

¿Ya vieron nuestro calendario para el Apertura 2019? ¿No?



Bueno, no importa, aquí se los dejamos... ����



J1��-��

J2〽️-��

J3��-��

J4��-��

J5��-��

J6��-��

J7��-��

J8��-��

J9��-��

J10��-��

J11��-��

J12��-��

J13��-��

J14��-��

J15��-⚡️

J16��-��

J17��-��⚪️

J18 ��

J19��-�� pic.twitter.com/bUtqURcC2d — Atlas FC (@atlasfc) 25 de junio de 2019

Estas son las referencias que se muestran en el audiovisual:

1 Vs. Bravos de Juárez: Caballo (presente en el logotipo del equipo chihuahuense).

2 En Monarcas Morelia: Danza de los Viejitos, baile típico de Michoacán.

3 Vs. Santos Laguna: Drake y Josh “Somos hermanos” (Ambos equipos pertenecen al mismo dueño).

4 En Tiburones Rojos de Veracruz: ‘Baby Shark”.

5 Vs. Cruz Azul: Ferrocarril (A los cementeros también los conocen como ‘La Máquina).

6 En Pachuca: Comida típica de la ciudad.

7 Vs. Tigres UANL: Video de un tigre pequeño.

8 Vs. América: Video de un águila.

9 En Chivas: Video de unas chivas bebiendo agua.

10 Vs. Toluca: Personaje de Eugenio Derbez “El diablito”.

11 En León: Calzado, industria típica de Guanajuato.

12 Vs. Gallos Blancos de Querétaro: Video de un gallo.

13 En Xolos de Tijuana: Video del perro oriundo de México.

14 En Puebla: Vendedor de camotes (también conocen al equipo como los ‘Camoteros’).

15 Vs. Necaxa: Video de un rayo (como también conocen al equipo).

16 En Pumas: Video de un puma.

17 Vs. Atlético San Luis: ‘Blooper’ comparando al equipo potosino con su hermano español, el Atlético de Madrid.

18 Descanso: Video de un joven descansando.

19 En Rayados de Monterrey: Carne Asada.

No conformes con eso, en el tweet donde se encuentra insertado el video, se observa el mismo calendario, pero hecho a base de emojis.

Para comenzar el Apertura 2019, los ‘Zorros’ jugarán ante Bravos de Juárez el 19 de julio en el Estadio Jalisco y cerrarán ante Rayados de Monterrey el 23 de noviembre de visita.