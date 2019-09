'El dinero lo esconde todo': Alex Morgan sobre caso de violación de CR7

A 10 años del caso de abuso sexual de Cristiano Ronaldo a una mujer en Estados Unidos, Alex Morgan puso en duda la inocencia del futbolista portugués.

En entrevista para Sports Illustrated, la deportista estadounidense dejó ver entre líneas su sentir con respecto al hecho, considerando que se le da un trato preferencial al delantero, algo que ella no esta dispuesta a dar cuando lo vea en la Gala FIFA en Milán.

“No preveo acercarme a él de manera diferente a como me acercaría a cualquier otra persona con la que me encuentre. Las mujeres, hoy, hablan, y es importante escucharlas. Muchos se preguntan quién tiene la razón en estos casos pero cuando miras la historia de Ronaldo creo que hay demasiadas evidencias para encubrir y creo que al final el dinero lo esconde todo”, opinó la jugadora.

"Creo que es importante seguir apoyando a las mujeres que están en situaciones vulnerables donde además no cuentan con apoyo. No estoy diciendo que no sea uno de los mejores futbolistas del mundo, no tiene nada que ver. Una cosa es él como deportista y lo que ha conseguido y otra su persona y lo que haya hecho. Y voy a seguir siendo fiel a lo que siento y pienso sobre cosas que son importantes”, añadió.

Morgan estará en la ceremonia de entrega de los premios The Best, donde esta nominada a mejor jugadora femenil, donde también estará Cristiano.