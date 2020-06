"El día que vuelva a México volveré a Pachuca": Héctor Herrera

ESPAÑA - Un futbolista siempre llevará en su corazón al club con el que debutó e inclusive se ha dado muchos casos de que en su última etapa de carrera regresan al mismo sitio y así quiere que sea el mexicano Héctor Herrera, del Atlético de Madrid, pues aseguró que en cuando sea momento de regresar a México lo hará con el Pachuca, equipo con quien debutó en el futbol profesional.

Herrera se formó bajo las ideologías del Pachuca, quien aseguró que le enseñó mucho en su etapa de forjamiento para ingresar al profesionalismo y que gracias a todas esas enseñanzas que adquirió fue como él pudo llegar a pisar el suelo europeo para competir en las mejores ligas del mundo, por lo que añadió que revivir viejos tiempos sería un honor para él.

Herrera siente que tiene tanto que agradecer al Pachuca, pues además de que fue formado en sus instalaciones, también fue un factor importante de motivación, que lo impulsó en no abandonar el balompié, pues tras pasar varios episodios tristes en su evolución, tuvo pensado en abandonar sus sueños, pero el club no dejó que eso pasara.

“Me prestaron Tampico cuando tenía 21 años. Fue entonces cuando pensé en dejar el futbol y buscar otra cosa que hacer. Estaba casado, mi esposa estaba embarazada y mi futuro en el club no estaba muy claro. No sabía lo que me iba a pasar y no me pagaban. Fue entonces cuando Pachuca me dio dinero para ayudarme, y volví a mi carrera nuevamente”, señaló.