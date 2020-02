El día que Maria Sharapova se reitró del AMT por pelea con su novio

CIUDAD DE MÉXICO.-El retiro profesional de Maria Sharapova se produjo en el marco de la XXVII edición del Abierto Mexicano de Tenis, en el que también tiene una historia.

En 2015, la rusa, quien ocupaba el segundo peldaño del ranking WTA, fue uno de los mayores atractivos del torneo de Acapulco.

Su desempeño no contrastó con la expectativa generada, hasta que, previo a jugar la semifinal, anunció su sorpresiva retirada del certamen.

En ese momento, "Masha" argumentó "problemas estomacales" como la causa; sin embargo, no fue más que un pretexto para ocultar que se trataba de un tema sentimental.

Su pareja, quien era anónimo a la fama, acompañaba en el puerto a la rusa y decidió poner punto final a su relación debido a una pelea a la mitad de la competencia y se marchó.

El Universal Deportes pudo saber que Sharapova -desesperadamente- quiso buscarlo, pero ya era muy tarde.

"Enferma", se vio obligada a dejar territorio mexicano para perseguir a su (ex) novio, aunque el final no fue como ella esperaba; no se coronó en el Abierto Mexicano y no recuperó su relación.