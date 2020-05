El día más triste en la vida de Michael Jordan: El asesinato de su padre

James era una figura muy importante en la vida de Michael Jordan, tanto fuera como dentro de la cancha.

Claro, siendo su padre, significó una influencia muy grande para él, y tanto fue el dolor que sintió tras su trágica muerte que esta provocó en gran medida el retiro de la superestrella de la NBA de las duelas y el cambio de aires hacia el diamante, pues que su hijo jugara beisbol había sido uno de sus sueños desde que su Majestad era niño.

Incluso a su regreso al deporte que le dio todo, dos años después, se sintió en la necesidad de usar otro número, el 45, en su uniforme.

"No quería usar el 23 porque sabía que mi padre no estaba ahí para verme y sentía que era un nuevo comienzo", explicó Jordan en el documental ‘The Last Dance’.

Incluso uno de sus ex compañeros, Will Perdue, habló acerca de James, revelando que el señor era una excelente persona, a quien todo el equipo estimaba, y disfrutaba de compartir con el resto de la plantilla, agregando que incluso la relación con él era mejor que con Michael.

El papá de Michael era la persona más agradable, te sorprendería saber que él era su padre. Cuando terminaba la práctica, Michael de inmediato se subía al coche y se iba, mientras que su papá siempre se quedaba a platicar con nosotros para saber cómo estábamos. Más de una ocasión en el lugar de prácticas me senté con él a platicar de todo tipo de cosas, era un caballero", dijo a CBS Sports.

"Podías quedarte después de las prácticas para hacer tiros y el señor te pasaba los balones, le gustaba estar con nosotros. Podía entrar al vestidor y lo recibíamos con gusto, siempre tuvo detalles con nosotros. Con toda honestidad te puedo decir que varios en los Bulls tuvimos una relación más cercana y cariñosa con el Sr. Jordan que con Michael, era mucho más accesible que Mike", aseguró Perdue.

Entonces, ¿cómo fue que el padre de uno de los deportistas más populares de la historia fue asesinado?

Transcurría el año de 1993. James Jordan conducía por la carretera con destino a Charlotte, Carolina del Norte, cuando al sentirse cansado, decidió detenerse y dormirse un rato. Fue entonces cuando dos sujetos, de nombres Daniel Green y Larry Demery le dispararon sin saber de quien se trataba, para hacerse con el auto.

Según la versión de las autoridades, los culpables venían de fracasar en un intento de robo, por lo que cuando vieron aquel carro estacionado con una persona dormida encontraron su oportunidad. Aunque tenían planeado únicamente robar el vehículo, al final Green le disparó a Jordan cuando este se despertó.

Minutos después, ya sobre el Lexus rojo, la pareja comenzó a revisar los documentos de la víctima, y cuál fue su sorpresa al encontrar la licencia de conducir del señor James Jordan, padre del basquetbolista más famoso del mundo, el número 23 de los Chicago Bulls, Michael Jordan.

Justamente, entre otras pertenencias que había en el coche, se encontraron una copia del anillo de campeonato de la NBA que Chicago había ganado en la temporada 1990-91.

“Creo que matamos al papá de Jordan”, expresó en ese momento Green a Demery, conversación que replicó durante una entrevista que le hizo el Chicago Tribune en enero de 1996.

Al darse cuenta de quién era la persona que mataron, los delincuentes intentaron disolver el cuerpo en una sustancia dentro de una fábrica, pero las instalaciones estaban cerradas y no podían entrar, por lo que decidieron tirarlo en un pantano cerca de los límites del Estado.

Al momento del juicio, Demery se declaró culpable, y optó por testificar en contra de quien supuestamente era su mejor amigo. La defensa de Green enfatizó que realmente había sido Demery quien disparó y que su cliente solo había ayudado a deshacerse del cadáver y que el disparo fue causado tras un forcejeo con James.

Finalmente, Demery fue sentenciado a 40 años de prisión, mientras que Green a cadena perpetua, culpable de los delitos de homicidio en primer grado, además de robo.

En 2018, 25 años después del crimen, Green inició una batalla legal para dar pie a un nuevo juicio, alegando que muchos de los elementos utilizados durante el primero no funcionan como evidencia.

Él asegura no haber cometido el delito por el cual fue inculpado.

“Pienso que deberían revisar la evidencia. Si ustedes revisan la evidencia, la evidencia habla por sí misma. No hay evidencia que yo maté a Jordan, porque yo no lo hice”, mencionó a Five Chicago ese mismo año.

Sin embargo, en marzo del año pasado, un juez le negó su petición, por lo que permanecerá tras las rejas.