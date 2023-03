El deporte que Chabelo practicaba y que estuvo a punto de llevarlo a los Juegos Olímpicos de 1952

HERMOSILLO, México-. Xavier López, conocido como Chabelo, se convirtió en una estrella de la televisión mexicana y formó parte de la niñez de muchas personas, pero antes de todo eso, el fallecido comediante y presentador fue un talentoso deportista.

Nacido en Chicago, Estados Unidos, pero de padres mexicanos y radicado en México toda su vida, Xavier López estuvo a punto de ir a los Juegos Olímpicos Helsninki 1952 y representar a la delegación mexicana.

Antes de convertirse en Chabelo, Xavier López practicaba lucha grecorromana y ganó su boleto para asistir a los Juegos Olímpicos 1952, pero la falta de dinero para cubrir los costos del viaje evitó que asistiera al torneo.

“Nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Me dijeron que, si no había lana, no había Juegos Olímpicos. Al competidor de 24 años, que derroté a la buena, le dieron mi lugar”, platicó Chabelo en una ocasión.