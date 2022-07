El camino de México hacia el mundial de Qatar 2022

El mundial de Qatar 2022 es la gran obsesión que tiene a todo el pueblo mexicano expectantes a que empiece. Muchas personas, ya realizan sus apuestas en las casas de apuestas para dar sus pronósticos en los tres partidos que el conjunto de Gerardo “Tata” Martino tiene que disputar por la fase de grupos.



No cabe duda de que México tiene un gran potencial y luego de Rusia 2018, donde hizo un buen papel y supo ganarles a grandes selecciones como Alemania, las exigencias hacen que tenga que mejorar su performance de cara a Qatar.



Si bien la selección tuvo una regular eliminatoria, las esperanzas por lograr el tan ansiado título, están intactas. Es por eso, que el objetivo de este post es contar como llega la selección mexicana al mundial, cuales son sus rivales en fase de grupos y quienes pueden serlo en las demás fases. Comencemos.





Eliminatorias Qatar 2022:

Como mencionamos anteriormente, el camino de México hacia el mundial de Qatar no fue fácil. La tricolor tuvo que saltar varios obstáculos para poder cumplir este primer objetivo.



Si bien México terminó segunda en la tabla de posiciones, la verdad es que lo mostrado por el equipo de Martino, dejo mucho que desear. Con 8 partidos ganados 4 empatados y 2 perdidos, la tricolor consiguió 28 puntos en 14 partidos.



Pero más que los puntos, el problema estuvo en la forma de jugar que tenía la selección mexicana, por el hecho de que muchos jugadores no se sienten identificados con la forma de jugar que quiere plasmar el técnico argentino.



Liga de Naciones CONCACAF:

Por primera vez, se está disputando esta competición, que tuvo como pionero al ya famoso torneo de la UEFA.



Para empezar a hablar de este torneo, cabe remarcar que este cuenta con 4 grupos de 3 equipos cada uno. A México le toco participar en el grupo A junto a Jamaica y Surinam. Actualmente dicha competición se encuentra en disputa y la selección del Tata se encuentra segundo con 4 puntos, por debajo de Jamaica, con quien empato 1 a 1. El único triunfo lo consiguió frente a la débil selección surinamés.



Si bien este torneo ya está en marcha, debemos esperar hasta el 2023 para saber si México podrá pasar a la siguiente ronda, ya que el calendario se ve afectado por el mundial.





Camino a Qatar 2022:

Antes de hablar de los equipos que México deberá enfrentar en la Copa Mundial de la FIFA, repasaremos todos los amistosos que “La Tri” tendrá para prepararse.



Antes de que comience el mundial, la selección mexicana ha de disputar 5 partidos amistosos. Si bien las cinco selecciones escogidas para preparase no clasificaron al mundial, la idea del cuerpo técnico es que el equipo llegue con ritmo al primer partido mundialista.



Los partidos pactados son los siguientes:

31/8: México – Paraguay

24/9: México – Perú

27/9: México – Colombia

09/11: México – Irak

16/11: México – Suecia



Llegar con buen ritmo hará que la selección tenga una buena preparación de cara a los tres partidos de fase de grupos. Es por esto que se ha decidido que los rivales sean de los mismos continentes que sus rivales. Veremos si la selección hace un buen papel y se sitúa como posible candidata a ligrar algo en el Mundial, posicionándose como una de las favoritas en las casas de apuestas.





Fixture mundialista:

No hay nada más lindo que ver la bandera de la selección en los grupos mundialistas, sin embargo, la ceremonia donde se lleva a cabo dicho sorteo puede ser bastante frustrante dependiendo de los rivales que toquen. En este caso, México tuvo un sorteo que puede hacer que no se relaje y deba enfrentar con lo mejor que tiene cada partido.



Si bien ya ha pasado con La Volpe en 2006, nuevamente veremos en México a un técnico que tendrá que enfrentarse frente a su seleccionado nacional. Las casualidades hicieron que, en el Grupo C, México apareciera junto a Polonia, Arabia Saudita, y la temida Argentina.



En el primer encuentro, “la tri” deberá enfrentarse frente al conjunto de Robert Lewandowski, reciente fichaje del Barcelona. Mientras tanto Argentina deberá realizar su debut frente a la casi local, Arabia Saudita.



En el segundo partido está el plato fuerte, ya que la selección mexicana tendrá que enfrentarse frente a la actual campeona de América. Si bien antes estaba previsto que el partido se jugara en el Estadio Ciudad educativa, la verdad es que la FIFA mudó el partido a Lusail, estadio donde se jugará la gran final.





Segunda fase:

En caso de pasar de ronda, la selección mexicana puede llegar a ser rival de la última campeona del mundo, Francia. En un mejor panorama, los rivales pueden ser Dinamarca o Australia, siempre y cuando los dos mantengan la misma posición en sus respectivos grupos.



No cabe duda de que más allá que los resultados de la selección no son los deseados, las esperanzas por hacer una gran campaña en Qatar están más que intactas. Si bien parece indicar que Chicharito Hernández no será parte de la delegación, se espera que quien lo reemplace pueda hacerlo de la mejor forma.