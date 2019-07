"El beisbol tiene que ser más cerebral": Fernando Valenzuela

CANCÚN, Quintana Roo.- En la actualidad, el beisbol se basa más en el análisis de los números que en los fundamentos, por lo que se requiere recuperar el pitcheo cerebral, según el mejor jugador mexicano de la historia, Fernando Valenzuela.



"El béisbol tiene que ser más cerebral, pensar más en lo que es el béisbol, en el arte de pitchear. Yo no me vería lanzando cinco entradas y 100 lanzamientos", dijo en entrevista a Efe.



El "Toro de Etchohuaquila" hizo un viaje retrospectivo hacia 1979, cuando de 18 años jugaba en el parque Carta Clara de Mérida con los Leones de Yucatán.



"El béisbol sigue igual, se juega diferente nada más, el béisbol no lo pueden cambiar, se cambia la forma de jugarse nada más. Ahora se trata en ocasiones de proteger más al jugador, de mantenerlo más fuerte o sano durante toda la temporada", consideró.



Lo que sí hemos visto que ya no hay la estrategia de antes, con toques de bola, robos de base, bateo y corrido, y todo eso se ha perdido. Bueno, no se ha perdido, sino que ya se dejó de jugar de esa forma. Ahora va más el batazo largo", lamentó el pitcher que en 1981 fue campeón de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, novato del año y premio Cy Young al mejor lanzador de la temporada.



Para él, quienes son más cuidados son los lanzadores, que al llegar a los 100 lanzamientos son relevados, a diferencia de los de su época, quienes llegaban a las nueve entradas sin problemas.



Para 'el Toro' es necesario algo que ya no se ve casi, el llamado "béisbol pequeño", es decir, el béisbol basado en la estrategia, no tanto en la fuerza.



"Se utilizan muchos números ahora, estadísticas, entonces si vemos cómo se les juega a los contrarios, si hay un bateador zurdo, se juega del lado derecho", criticó.



"Todo es por la estadística, lo que arrojan las computadoras, cómo el jugador batea, los pitchers cómo lanzan, eso se ha dejado en manos de lo que es cibernética", agregó en alusión al concepto de sabermetría, hoy día tan arraigado en el béisbol.



Al referirse al béisbol mexicano, señaló que las organizaciones tratan de darle oportunidad al joven, y es ahí donde puede forjarse un mejor futuro.



"Siempre se busca darle la oportunidad a los jóvenes, nunca vas a saber si tiene talento si no le das una oportunidad de que vea cómo es el béisbol. Lo que necesita el jugador joven es una mayor competencia", dijo.



En una conferencia de prensa que se ofreció hoy en Cancún para hablar sobre el retiro del número 34 de todos los equipos de la liga, se vio a un Valenzuela bromista y nervioso al hablar de sus logros.



"Fecha histórica para mí y para la familia, algo importante, el retiro del número, no sólo con un equipo sino de la liga", concluyó.