“El Zar” ve al boxeo como un deporte con mucho “punch”

Subestimado y con gran capacidad para seguir creciendo es como está en la actualidad el boxeo en México, aseguró el periodista deportivo de TUDN, Carlos “El Zar” Aguilar.

En entrevista virtual para EL IMPARCIAL, una de las voces más icónicas de la actualidad en la televisión nacional manifestó que en cuestión de industria el futbol es más, pero el deporte de los puños lo sigue de muy cerca en el País y en el mundo.

Yo creo que el boxeo ha sido subestimado, siempre. La gran industria que es el futbol no la podemos comparar con la industria que es el boxeo, porque es pequeña, porque te puedo contar con las manos los promotores que lo hacen bien, lo hacen mal y lo hacen excelente".

“En medio de este gran marasmo de promotores y de organismos, tenemos el boxeo en México que está muy enraizado, muy encarnado, muy en el ADN del mexicano”, destacó.

Para él, la principal revolución del pugilismo en el País se dio cuando decidieron apostar por regresarlo a la televisión abierta, ahí, aseguró, se vino una oleada de personas que lo querían practicar y que lo querían apreciar.

“De repente cuando estaba secuestrado, porque estaba en el pago por evento y le empezamos a dar la posibilidad de darle una pantalla abierta, se generó una revolución gigante, porque todo mundo quería hacer transmisiones y de más”, indicó.

Además, “El Zar” comentó que desde su punto de vista es, solo después del futbol, el segundo de mayor trascendencia mediática en el mundo, y que bastaba con ver los números de las peleas importantes para constatarlo.

“Yo creo que actualmente es el segundo deporte más visto, porque te voy a decir una cosa, la última gran transmisión de boxeo de ‘Canelo’ contra Daniel Jacobs generó el raiting de televisión más alto en los últimos años, superó al futbol y a cualquier deporte, para mí el boxeo es una partícula fundamental en el deporte”, comentó.

Aguilar también apuesta al futbol

El deseo de poder hacer su debut como narrador de futbol para TUDN en México está latente en la mente de Carlos “El Zar” Aguilar, quien desde diciembre del año pasado está en las filas de esta televisora.

Aguilar, quien hasta hace algunos meses era la cara fuerte de box en TV Azteca, ha estado haciendo diferentes cosas como la narración de la segunda pelea entre Anthony Joshua y Andy Ruiz, además de juegos de la eLiga MX.

“Yo la verdad estoy muy contento porque ya lo estoy haciendo (narrar futbol para Estados Unidos), evidentemente quiero estrenarme en México, creo que es el siguiente paso, creo que este torneo que se viene y que se abrirá va a ser mi gran oportunidad para mostrar mis capacidades y es parte de este nuevo proyecto”, destacó.

En la actualidad, Carlos forma parte del programa Guerreros 2020 en Televisa, el cual ha significado un reto para él, pero está contento de poder formar parte de algo más enfocado al entretenimiento como un reality.

Aunque hay personas que insinuaron que Aguilar llegaba a Televisa para competir de lleno con su ex compañero Christian Martinoli y compañía, el experto en boxeo indicó que no es así.

“Yo vengo a aportar, jamás me dijeron que iba a venir a competir, nunca hubo esa conversación y yo tomé la decisión por lo que representaba mi crecimiento profesional.

“Se abrieron las puertas de TUDN, me gustó el ofrecimiento, hablaron justamente de lo que está pasando, de no solo estar en boxeo, no solo estar en futbol, sino tener un crecimiento profesional”, aclaró.