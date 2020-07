El "Vasco" Aguirre siente que es hora de irse del Leganés al no salvarlo del descenso

ESPAÑA – El director técnico mexicano, Javier “Vasco” Aguirre, tenía una misión que muchos pudieron considerar imposible al buscar la victoria contra el nuevo campeón de la LaLiga, Real Madrid, para seguir compitiendo en la Primera División, pero luchó hasta el final y se murió en la raya para conseguir lo inalcanzable y a pesar de que el duelo finalizó en empate por 2-2 y no pudo salvar a su cuadro del descenso, Aguirre y su equipo tienen que ser aplaudidos por el nivel que dio en la cancha.

Pero a pesar de que Aguirre y sus jugadores salieron a la guerra para evitar la Segunda División, el estratega siente que no fueron suficiente los esfuerzos de él, por lo que piensa seriamente que debería irse de la institución.

"Creo que sí, es mi despedida. No fui capaz, es la realidad, no fui capaz de sacar uno o dos puntos más. Cuando no eres capaz de cumplir el objetivo es normal que prescindan de ti, no me han dicho nada pero hablaremos. Se me haría una frivolidad ahorita cuando los chicos están destrozados”, explicó.

Y aunque Aguirre fue contratado por el club con el torneo ya avanzado, el confiaba y estaba dispuesto a poner todo sus conocimientos y estrategias que pudieran hacer de su plantilla una mejor formación para encarar cada uno de los 26 partidos que dirigió, valora el esfuerzo de sus jóvenes y aseguró que toda la responsabilidad del descenso tiene que hacia él.

"Yo soy el máximo responsable, en estos 26 juegos que me invitaron intenté hacer lo mejor posible, buscar la cuota de goles que se fue con dos jugadores. Hasta hace nada estábamos muertos, nos daban 2% en las casas de apuestas y logramos hacer mucho más, pero es cruel por la manera hoy en que nos vamos porque tuvimos mucho para ganarle al campeón", declaró.

Aunque el “Vasco” ya no contaba con las habilidades y la ambición goleadora de los atacantes Martin Braithwaite, quien fue vendido al Barcelona y En-Nesyri, quien fue fichado por Sevilla, hizo lo que pudo con los jugadores que contaba, pero a pesar de que no tenía una delantera imponente, sabía que esa no era la única falla con la que se contaba, pues hubo más factores que los pusieron en contra y a perder puntos importantes en el transcurso del torneo.