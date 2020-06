El "Travieso" rifará su cinturón minimosca del CMB para ayudar a afectados de la pandemia

MÉXICO – El ídolo mochiteco Jorge “Travieso” Arce quiere apoyar al pueblo mexicano tras los estragos que ha causado la pandemia del coronavirus, como una taza muy alta de desempleo debido a que muchas empresas tuvieron que cerrar por sufrir bajas económicas, por lo que el expugilista quiere ayudar a todos los afectados, por lo que afirmó que rifará su campeonato minimosca del CMB.

El campeonato que rifará fue el primero que logró conquistar en su carrera cuando se proclamó monarca al derrotar al surcoreano Yo Sam Choi por la vía del nocaut en el sexto asalto el 6 de julio del 2002 en el Olympic Fencing Gymnasium de Corea del Sur.

Dicho título irá destinado a una fundación que radica en Hermosillo, Sonora, y lo que se recaude en la rifa será para donado para poder apoyar a las personas que más lo necesitan de esa localidad, así lo informó el presidente del Consejo Mundial del Boxeo, Mauricio Sulaiman.

El “Travieso” aseguró que este tiempo del confinamiento por la pandemia del coronavirus, le ha dejado mucho aprendizaje al ver como el país está luchando por mantener su estabilidad económica y asegura que lo primordial para él es ayudar a aquellas familias que más lo necesitan.

"Esta pandemia me ha ubicado para saber que no necesitamos tanto para ser feliz, lo más importante es la salud, tu casa y tu familia. He decidido que voy a rifar lo que tengo para sacar dinero y poder ayudar a la gente, es regresarle a la vida algo de lo que me dio" afirmó.