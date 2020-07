¡El "Piojo" guerrea con Faitelson!, "solo está esperando a ver qué hago para joder": Herrera

MÉXICO – La responsabilidad de dirigir a una escuadra como las Águilas del América pesa siempre de una forma contundente, pues las criticas siempre van a estar presente, ya que los medios de comunicación ponen los focos en los equipos principales de la Liga MX, y las Águilas es uno de ellos. Durante una entrevista por vía Instagram, Miguel “Piojo” Herrera, declaró que los medios de comunicación siempre están al pendiente de sus acciones para comenzar a “joder”.

Recientemente Herrera ha estado metido en varios escándalos en el torneo Copa por México, donde en los dos encuentros que ha disputado su escuadra contra el Toluca y Pumas se le ha visto que rompa las normas sanitarias estipuladas por la Liga MX, por lo que ha sido severamente criticado por los seguidores y la prensa.

En el partido ante Toluca, Herrera estaba dando las instrucciones a sus jugadores en el terreno del campo sin cubrebocas y ninguna protección que le ayudará a estar protegido de la propagación del Covid-19 y contra Pumas de igual manera salió a comandar sin ninguna protección y además se vio envuelto en una pelea con el preparador físico de los universitarios y no respetó la sana distancia.

Ante las declaraciones de Herrera donde quiso justificar su falta de responsabilidad al argumentar que ninguno de los asistentes que se encontraban en el inmueble no eran portadores del virus, ya que anteriormente fueron sometidos a los exámenes donde descartaron infectados. Además se dirigió al periodista, David Faitelson, a quien acusó de estarlo vigilando para “joderlo”.

También aseguró que las instrucciones que se estipularon para la Copa por México, no obligan a los directores técnicos a portar un cubrebocas durante los partidos. Por lo que señaló que no existe la necesidad de que lo estén atacando de esa manera.

"Si hoy porque joden algunos, que es la realidad, joden, les molesta que no lo use, lo usaré, tampoco pasa nada. Cuando hable me lo bajaré y cuando no me lo volveré a subir, como lo hacen todos. A todos esos que joden, vean futbol, en Europa el 90 por ciento de DT's no traen tapabocas porque sabemos que los que estamos ahí no tenemos el virus", expuso.