¡El "Kun" la quiere romper como "gamer"! Agüero anuncia a su equipo de eSports

INGLATERRA – El delantero argentino Sergio “Kun” Agüero quiere llevar a lo grande su nueva pasión, videojuegos, y así ha conseguido ganarse a otro tipo de seguidores, los fanáticos gamers, pues el “Kun” ya lo ve de un modo más profesional esta pasión que acaba de llegar a su vida tras la pandemia del Covid-19, por lo que anunció su nuevo club de eSports.

La plataforma de Twitch fue el medio por el cual el “Kun” dio brindó los detalles sobre sus nuevos planes dentro del mundo gamer, donde dio a conocer primero como se llamaría su escuadra, a la cual nombró "KRUeSports".

Al ser toda una celebridad en el mundo futbolista al ser el goleador estrella del Manchester City, ahora el “Kun” se está haciendo viral en el mundo de los videojuegos, por lo que confesó que había recibido cientos de invitaciones para unirse a otros bandos de eSports, pero este no las aceptó porque buscaba formar su propio grupo.

El “Kun” buscó miles de maneras de distraerse durante la pausa de la pandemia, pero además una severa lesión lo mantendrá afuera por varios meses, mismos que aprovechará para adquirir más experiencia como gamer, por lo que ahí surgió la idea de hacerse de su propia escuadra.

"Ya que la gente no me puede ver en la cancha, que me vea en casa jugando a la Play. Me fui enterando de streamers, creadores de contenidos. Solamente me divierto con la gente, la pasamos bien", afirmó.